"Витік" секретних документів у США міг статися за межами Пентагону, – Fox News

Джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) або Агентстві національної безпеки (АНБ) США. Це значно звужує кількість підозрюваних.

Про це йдеться у матеріалі Fox News. За їхніми даними, більшість опублікованих у мережі матеріалів є закритими доповідями Пентагону, які надсилаються в електронному вигляді на спеціальні захищені планшети.

Дивіться також Міноборони Британії вперше відреагувало на інформацію про "злив секретних документів"

Це звужує кількість підозрюваних

Одержувачами є близько п'яти тисяч людей. При цьому, людина або група людей, які це зробили, можуть бути причетними до ЦРУ або АНБ, оскільки частина опублікованих документів США готували їх відомства, а вони не включаються до закритих доповідей Міноборони США.

До цієї розвідувальної інформації нелегко отримати доступ співробітникам Пентагону, і, ймовірно, що витік міг статися за межами Пентагону. Ця розвідувальна інформація також може перебувати в Центральному розвідувальному управлінні та Агентстві національної безпеки,

– йдеться у повідомленні.

Саме тому, за інформацією журналістів, винні в публікації секретних документів США можуть бути частиною однієї з розвідувальних організацій, що слід з'ясувати під час розслідування.

"Злив" документів Пентагону: головне