"Витік" секретних документів у США міг статися за межами Пентагону, – Fox News
Джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) або Агентстві національної безпеки (АНБ) США. Це значно звужує кількість підозрюваних.
Про це йдеться у матеріалі Fox News. За їхніми даними, більшість опублікованих у мережі матеріалів є закритими доповідями Пентагону, які надсилаються в електронному вигляді на спеціальні захищені планшети.
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Це звужує кількість підозрюваних
Одержувачами є близько п'яти тисяч людей. При цьому, людина або група людей, які це зробили, можуть бути причетними до ЦРУ або АНБ, оскільки частина опублікованих документів США готували їх відомства, а вони не включаються до закритих доповідей Міноборони США.
До цієї розвідувальної інформації нелегко отримати доступ співробітникам Пентагону, і, ймовірно, що витік міг статися за межами Пентагону. Ця розвідувальна інформація також може перебувати в Центральному розвідувальному управлінні та Агентстві національної безпеки,
– йдеться у повідомленні.
Саме тому, за інформацією журналістів, винні в публікації секретних документів США можуть бути частиною однієї з розвідувальних організацій, що слід з'ясувати під час розслідування.
"Злив" документів Пентагону: головне
- 10 квітня під час брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що в результаті "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація. Пентагон заявив, що це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.
- Також у Білому домі заявили, що деякі з документів однозначно є підробленими.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а блефом російської розвідки. Він переконаний, що так окупанти намагаються зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.
- Натомість 7 квітня Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача пріоритетною була тема запобігання "витоку" інформації про плани ЗСУ.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожим ІПСО. Все для того, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.