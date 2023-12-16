Російські бандити "посадили на гачок": чому Орбан так не любить Україну

Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном відверто демонструє проросійські погляди та підтримує тісний зв'язок з Росією протягом війни, яку розв'язав Кремль проти України. Однак історія "співробітництва" Орбана з Москвою має значно довшу історію.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що підґрунтя поблажливого ставлення Віктора Орбана до Росії варто шукати аж в 1990-х роках. Саме тому не треба дивуватися його сьогоднішній поведінці.

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Традиційний спосіб спецслужб

У 1990-ті роки майбутній прем'єр Угорщини дуже активно співпрацював з деякими російськими бандитами на зразок Семена Могилєвича (російський кримінальний авторитет – 24 Канал).

Саме від цих бандитів Орбан отримував фінансові подарунки, які фіксували російські спецслужби. Згодом вони пред'явили йому досьє та запитали, будемо "дружити" чи ми по одному папірцю (з компроматом – 24 Канал) будемо публікувати щодня, щоб зіпсувати твоє політичне майбутнє,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

На його думку, це традиційний спосіб КДБ та ФСБ "посадити на гачок", і Орбан приблизно з 2010 – 2012 років й сидить на цьому "гачку". До того ж він страшенно любить гроші з будь-якої кишені, тільки не зі своєї.

ЄС має вказати Орбану на його місце

Водночас прем'єру Угорщини дозволяють проводити свою політику, адже Євросоюзу зараз важливо підтримувати європейську єдність. В цьому полягає велика проблема.

Проте зараз у багатьох європейських політиків відкрились очі. Вони побачили, на думку Огризка, що реально відбувається. Навіть тримаючи нитку європейської єдності, вони знаходять інструменти, щоб показати таким як Орбан, що їхнє місце "в кутку".

"Сподіваюсь, що щонайменше за пів року Євросоюз почне процес реформування. ЄС необхідно підготуватись до того, що до 2030 року він охопить низку країн, зокрема Україну. В межах цього реформування все ж таки будуть змінені правила голосування, і Орбан та йому подібні будуть "нервово палити в кутку", – наголосив Володимир Огризко.

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