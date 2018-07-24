З'явилися моторошні фото ДТП в Одеській області, в якій загинули батько та син
У понеділок, 23 липня, близько дванадцятої години ночі у Іванівському районі, що на Одещині, сталася ДТП за участю "Камаза" та "Фольксвагена". У поліції оприлюднили фото з місця смертельної аварії.
Як раніше повідомляв 24 канал, "Фольксваген" з "Фордом" на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з "Камазом", що повертав з Іванівки в сторону Одеси. 46-річний водій "Фольксвагена" загинув одразу, а його 25-річний син – у лікарні.
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Фото з місця ДТП
Джерело: 24 Канал
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