З'явилися моторошні фото ДТП в Одеській області, в якій загинули батько та син

У понеділок, 23 липня, близько дванадцятої години ночі у Іванівському районі, що на Одещині, сталася ДТП за участю "Камаза" та "Фольксвагена". У поліції оприлюднили фото з місця смертельної аварії.

Як раніше повідомляв 24 канал, "Фольксваген" з "Фордом" на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з "Камазом", що повертав з Іванівки в сторону Одеси. 46-річний водій "Фольксвагена" загинув одразу, а його 25-річний син – у лікарні. Читайте також: Поліцейські потрапили у ДТП на світлофорі у Вінниці: є потерпілі

Фото з місця ДТП