З'являються там, де їх не очікує ворог: розвідники показали, як спалюють техніку росіян
19 травня 2022 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:81 окрема аеромобільна бригада
Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою.
Десантно-штурмові війська ефектно знищують окупантів
Розвідники ДШВ продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою. Епізод знищення розвідувальних підрозділів показало Командування у відео.
Увага Обстріли Півночі, провальні наступи росіян на Сході: карта бойових дій станом на 19 травня\
Вони завжди з'являються там, де їх не очікує ворог. На відео зафіксовано декілька епізодів, як наші воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу противника – спалюють бронетехніку російських окупантів. Продовжуємо й надалі вести бойові дії та знищувати ворогів України!,
– йдеться в повідомленні.
Втрати ворога колосальні
- За даними Генштабу, станом на 19 травня, ЗСУ ліквідували 28 500 окупантів та безліч військової техніки.
- Лише за останню добу знищили 200 окупантів.
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку.
- Крім того, у Генштабі повідомили, що стан російської армії плачевний – солдати деморалізовані через значні втрати та невиконання обіцянок командирів.
- Від початку війни в Україні ЗСУ розгромили 17 батальйонно-тактичних груп ворога. Однак, у ворога досі є перевага в озброєнні.
- За даними британської розвідки, за останній місяць попри дрібні початкові успіхи, Росії не вдалося досягти істотних територіальних успіхів на Донбасі, а виснаження її військ – незмінно на високому рівні.
- У Британії кажуть, ці втрати лише будуть посилюватись. Крім того, Британія повідомила, що Росія повільно просувається та не досягла поставлених цілей.