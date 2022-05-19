З'являються там, де їх не очікує ворог: розвідники показали, як спалюють техніку росіян

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою.

Десантно-штурмові війська ефектно знищують окупантів

Розвідники ДШВ продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою. Епізод знищення розвідувальних підрозділів показало Командування у відео.

Увага Обстріли Півночі, провальні наступи росіян на Сході: карта бойових дій станом на 19 травня\

Вони завжди з'являються там, де їх не очікує ворог. На відео зафіксовано декілька епізодів, як наші воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу противника – спалюють бронетехніку російських окупантів. Продовжуємо й надалі вести бойові дії та знищувати ворогів України!,

– йдеться в повідомленні.

Втрати ворога колосальні

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