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11 вегетаріанських страв, які змусять вас забути про м'ясо

14:30, сьогодні 141 Читать новость на русском
Вегетаріанські страви, які повністю замінять вам м'ясо
Вегетаріанські страви, які повністю замінять вам м'ясо / Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете підтримувати своє тіло у формі, не вживаючи тваринні продукти, але ваш організм не може звикнути до "рослинного" раціону, тоді наступні поради будуть для вас корисними.

Видання Prevention зібрало 11 вегетаріанських страв, з якими ваш організм почуватиметься ідеально та без відчуття "голоду":

Тако

Курячої чи іншу м'ясну начинку ви можете легко замінити на багаті клітковиною та білком сочевицю, боби або нут. Дослідник з даної специфіки виявив, що додаючи волоконну їжу (багату на клітковину) у, наприклад, кукурудзяні коржики, – це може стати ситним перекусом у вашому раціоні.

Солодка картопля

Випікати солодку картоплю – це вважають відмінним джерелом клітковини, а також вітамінів А і B6 та калію. До картоплі можна додавати чорні боби, нут, сир, кукурудзу, кінзу та інші додатки.

Гриби з сочевицею та картоплею

Таку комбінацію продуктів вважають суперкорисною. Адже сочевиця забезпечує організм волокнами і білками, в той час як гриби є відмінними замінниками м'яса, тому що вони створють схожі смаки при прийнятті їжі.

Суп з бобів і перцю чилі

Зазвичай в такі супи добавляють або яловичину, або інші м'ясні додатки. Проте в такому випадку ви можете додати гуакамоле або нарізаний авокадо. Повірте, таке поєднання дуже смакує.

Макаронні вироби

Така страва ідеально підходить для будь-кого, кому потрібен глютен (додатковий білок). Смачним рішенням можуть бути макаронні вироби з червоної сочевиці. Таку пасту можна розбавити улюбленим томатним соусом і овочами.

Паста з фрикадельками і сочевицею

Якщо ви не можете звикнути до смаку пшениці, ви можете розпочати її додавати у фрикадельки до макаронних виробів. Для заправки використовуйте червону сочевицю і таке поєднання продуктів вам точно сподобається.

Тофу, смажені в гарячому маслі

Тофу – це неймовірно універсальна страва. Одна чашка тофу постачає 10 грамів високоякісного, повноцінного білка, тобто вона поставляє всі амінокислоти, які потребує ваше тіло.

Гамбургер з чорною квасолею

Це простий замінник для гамбургера з яловичиною. Просто додайте ваші улюблені приправи і начинки, можливо якісь рослинні додатки і все має вийти смачно.

Гострий салат з нуту

Цей рецепт дуже швидкий, легкий і наповнює ваш організм клітковиною і білком.

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Гороховий суп або суп із сочевиці

Горох або сочевиця теж мають багато білків і клітковини. Також, рідкі страви завжди дають людини відчуття "наповненості" та ситості.

Пиріг з нуту в горщику

Хто сказав, що смачні пироги можна робити лише з додатками м'яса? Разом з нутом додавайте в пиріг різні індійські спеції, такі як кмин чи коріандр, кукурудзяну муку і ваш пиріг буде не менш смачним.

Хочемо нагадати, що вже з наступного понеділка в Україні для всіх християн починається Великий Піст. Тому такі рецепти також легко згодяться для пісних трапез у вашому раціоні.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Великий піст
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