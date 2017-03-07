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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Адвокати Насірова подали апеляцію

14:44, сьогодні 145 Читать новость на русском
Насіров з адвокатами в суді
Насіров з адвокатами в суді / Getty Images

Адвокати усуненого голови ДФС Романа Насірова подали скаргу на рішення судді Бобровника до Київського Апеляційного суду.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Ми будемо сподіватися на притомне рішення по нашій апеляції. Я маю на увазі таке, що ґрунтується на матеріальному стані мого підзахисного, а не на вельми суперечливій експертизі, яку доклали до справи детективи САП", – зазначив адвокат Ігор Черезов.

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За його словами, розглянуть апеляцію, ймовірно, вже наступного тижня.

Головуючий суддя Бобровник оголосив, що повний текст рішення оголосить 9 березня, а значить до цього моменту всі матеріали судового провадження не можуть потрапити до Апеляційного суду Києва,
– додав він.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Головуючий суддя зачитав ухвалу після третьої ночі, після 17 годин розгляду справи.

В соцмережах таке рішення суду назвали "перемогою у битві".

Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".

Теги: Політика Україна Роман Насіров Затримання Насірова Апеляційний суд Києва
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