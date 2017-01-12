Американські танки у Європі – це відповідь на дії Росії в Україні, – генерал США

У порт німецького міста Бременгафен прибула військова техніка Збройних сил США, яка має значно посилити військовий потенціал НАТО у Європі.

Танки, вантажівки та інше спорядження вже готові до розгортання на сході НАТО. Це відбувається на тлі однієї з найбільших криз у відносинах між НАТО та РФ, і під час війни на сході України за участі Росії.

Ця військова сила – пряма відповідь на дестабілізуючі зусилля російського уряду в Україні. Це рішення було ухвалено у рамках так званої ініціативи на підтримку безпеки Європи,

– заявив заступник голови європейського командування американських збройних сил (EUCOM) генерал Тім Рей.

Попри те, у американському військовому командуванні запевняють, що вони вже давно планували перекинути військову техніку до Європи.

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