Антирекорд президента: підтримка Трампа впала до неймовірно низького рівня

Дональд Трамп уже 200 днів у статусі Президента США. За цей час рейтинг 45 глави Білого дому вже встиг побити антирекорд – діяльність Трампа підтримують лише 38% американців.

Рівень довіри впав навіть серед його соратників – республіканців. Такими є результати опитування, яке у США провели на замовлення телеканалу CNN.

Майже 60% американців вважають перші 200 днів президентства Трампа провалом. І взагалі сумніваються у здатності мільярдера бути президентом. Не рятують ситуацію навіть успіхи Трампа у сфері зайнятості.

Хоча йому вдалося знизити рівень безробіття і створити додаткові 200 тисяч робочих місць, майже половина респондентів не задоволена його економічною політикою. Насамперед обурює людей те, що він не дбає про розвиток середнього класу.

Рівень безробіття досягнув найнижчого рівня за 16 років. Процвітання повернулося до нас, а це означає, що ми ставимо на перше місце американських робітників,

– зазначив президент США Дональд Трамп.

Більша частина опитаних негативно оцінили і прогрес у сфері охорони здоров'я та імміграції. Трамп досі не виконав обіцянку скасувати систему медичного страхування Obamacare. Аналогічна ситуація – зі зведенням стіни на кордоні з Мексикою.

Переважна більшість виборців не задоволені політикою Трампа на міжнародній арені. Все – через скандал з втручанням Росії у минулорічні вибори. Екс-глава ФБР Джеймс Комі звинуватив Трампа в тиску на розслідування у цій справі. Через це в Конгресі США навіть заговорили про можливий імпічмент.

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Трамп продовжує демонструвати прихильність до Москви. Він назвав "приголомшливою" свою зустріч з Путіним на саміті G20. А нещодавно висловив обурення новими санкціями проти Росії.

"Наші відносини з Росією перебувають, як ніколи, на низькому і дуже небезпечному рівні. Ви можете подякувати Конгресу, тим же людям, які навіть не можуть дати нам охорону здоров'я" – запевнив Дональд Трамп.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 серпня 2017 р.

Дратує більшість американців і знаменитий Твіттер Дональда Трампа. Вони вважають його неприйнятним. У своєму обліковому записі американський президент регулярно критикує начебто "брехливі медіа".

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У липні 2017 року галасу наробив твіт з відео, де Трамп б'є людину, голову якої закриває логотип CNN.