18:48
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Антирекорд президента: підтримка Трампа впала до неймовірно низького рівня

17:59, сьогодні 203 Читать новость на русском

Дональд Трамп уже 200 днів у статусі Президента США. За цей час рейтинг 45 глави Білого дому вже встиг побити антирекорд – діяльність Трампа підтримують лише 38% американців.

Рівень довіри впав навіть серед його соратників – республіканців. Такими є результати опитування, яке у США провели на замовлення телеканалу CNN.

Майже 60% американців вважають перші 200 днів президентства Трампа провалом. І взагалі сумніваються у здатності мільярдера бути президентом. Не рятують ситуацію навіть успіхи Трампа у сфері зайнятості.

Хоча йому вдалося знизити рівень безробіття і створити додаткові 200 тисяч робочих місць, майже половина респондентів не задоволена його економічною політикою. Насамперед обурює людей те, що він не дбає про розвиток середнього класу.

Рівень безробіття досягнув найнижчого рівня за 16 років. Процвітання повернулося до нас, а це означає, що ми ставимо на перше місце американських робітників,
– зазначив президент США Дональд Трамп.

Більша частина опитаних негативно оцінили і прогрес у сфері охорони здоров'я та імміграції. Трамп досі не виконав обіцянку скасувати систему медичного страхування Obamacare. Аналогічна ситуація – зі зведенням стіни на кордоні з Мексикою.

Переважна більшість виборців не задоволені політикою Трампа на міжнародній арені. Все – через скандал з втручанням Росії у минулорічні вибори. Екс-глава ФБР Джеймс Комі звинуватив Трампа в тиску на розслідування у цій справі. Через це в Конгресі США навіть заговорили про можливий імпічмент.

Читайте також: Порошенко обігнав Трампа та Мей: "народний" рейтинг лідерів країн

Трамп продовжує демонструвати прихильність до Москви. Він назвав "приголомшливою" свою зустріч з Путіним на саміті G20. А нещодавно висловив обурення новими санкціями проти Росії.

"Наші відносини з Росією перебувають, як ніколи, на низькому і дуже небезпечному рівні. Ви можете подякувати Конгресу, тим же людям, які навіть не можуть дати нам охорону здоров'я" – запевнив Дональд Трамп.

Дратує більшість американців і знаменитий Твіттер Дональда Трампа. Вони вважають його неприйнятним. У своєму обліковому записі американський президент регулярно критикує начебто "брехливі медіа".

Читайте також: Трамп обговорив із Макроном ситуацію в Україні та інших країнах

У липні 2017 року галасу наробив твіт з відео, де Трамп б'є людину, голову якої закриває логотип CNN.

Теги: Рейтинги США Дональд Трамп безробіття CNN
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
сьогодні, 17:02 Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
Євген Магда 1195
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 1777
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 330
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 2086
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Озброєні люди захопили приміщення "Черкасиобленерго"
 18 квітня , 18:54
Злетіли, але не сіли: чому Ryanair скасував прихід до України
 11 липня , 18:02
"Солнце, у нас жизнь такая, с этой дебильной страной" та інші поневіряння Розенблата
 7 липня , 22:45
Бойовики атакували ЗСУ неподалік Маріуполя: напад вдалось відбити
 8 липня , 17:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук