Астрономи опублікували фото гігантської космічної "бульбашки"

Створена швидким вітром гарячої масивної зірки, ця космічна бульбашка є величезною.

Вона занесена у каталог як Шарплесс 2-308 і знаходиться на відстані 5200 світлових років від Землі у сузір’ї Великого Пса. Діаметр бульбашки приблизно 60 світлових років. Про це пише Daleki-zori.

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Масивна зірка Вольфа-Райє, яка створила бульбашку, – це яскрава зоря поблизу центру туманності. Зірка Вольфа-Райє у двадцятеро більша за масу Сонця.

Вважається, що це коротка фаза еволюції масивних зірок, яка завершується вибухом наднової. Її вітер створив подібну до бульбашки туманність, видуваючи речовину, яку скинула зірка. Вік цієї туманності – 70 тисяч років. Її блакитне світіння спричинене іонізованими атомами кисню.

До слова, NASA надіслало фотографію першого дня марсіанської зими зі снігом