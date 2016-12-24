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Телеканал новин 24 Астрономи опублікували фото гігантської космічної "бульбашки"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Астрономи опублікували фото гігантської космічної "бульбашки"

14:52, 23 грудня 2198 Читать новость на русском
Бульбашка
Бульбашка / daleki-zor

Створена швидким вітром гарячої масивної зірки, ця космічна бульбашка є величезною.

Вона занесена у каталог як Шарплесс 2-308 і знаходиться на відстані 5200 світлових років від Землі у сузір’ї Великого Пса. Діаметр бульбашки приблизно 60 світлових років. Про це пише Daleki-zori.

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Масивна зірка Вольфа-Райє, яка створила бульбашку, – це яскрава зоря поблизу центру туманності. Зірка Вольфа-Райє у двадцятеро більша за масу Сонця.

Вважається, що це коротка фаза еволюції масивних зірок, яка завершується вибухом наднової. Її вітер створив подібну до бульбашки туманність, видуваючи речовину, яку скинула зірка. Вік цієї туманності – 70 тисяч років. Її блакитне світіння спричинене іонізованими атомами кисню.

До слова, NASA надіслало фотографію першого дня марсіанської зими зі снігом

Теги: Україна Космос
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