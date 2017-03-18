Бентежні новини з фронту: ворог активно гатить з важкої зброї, є поранені

З початку доби, 18 березня, на Сході зафіксували 36 обстрілів позицій сил АТО.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм обстрілювали Авдіївку. По укріпленнях поруч з Невельським та Луганським російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120, поблизу Пісків з великокаліберних кулеметів, а Зайцевого зі стрілецької зброї та гранатометів.

На маріупольському напрямку поруч з Водяним стріляли з артилерії калібру 122, а поблизу Гнутового з стрілецької зброї. По Широкиному гатили з БМП.

На Луганщині посилились обстріли в районі Троїцького. Також поблизу Кримського стріляли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, а також з танка.

Через обстріли поранення зазнали двоє українських військових.

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