Береза пояснив чому привів поліцейських до зали Верховної Ради

Народний депутат Борислав Береза визнає, що депутати порушили регламент, коли ввели людей у камуфляжі до зали Верховної Ради без дозволу. Однак переконує, що іншого виходу у нього не було.

Про це нардеп від «Народного фронту» заявив у коментарі LB.ua, відповідаючи на питання про законність такого вчинку.

"Ні, навпаки. Я вважаю, що неправильно. Іншого виходу не було, поліцейські повинні були донести до суспільства правду", – переконує Борислав Береза.

Саме він був одними із ініціаторів появи у стінах Верховної Ради поліцейських, які потрапили туди у супроводі депутата від «Народного фронту» Антона Геращенка.

Нагадаємо, через півгодини після відкриття ранкового засідання парламенту, до зали ввійшли люди у камуфляжі. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання через порушення регламенту.

Самі ж народні депутати доволі по-різному відреагували на такі події.