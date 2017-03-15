Боягузтво, – Найєм прокоментував спроби розігнати блокаду

Мустафа Найєм прокоментував спроби влади розігнати людей, які вийшли відстоювати свої інтереси.

Народний депутат України Мустафа Найєм вважає, що застосування сили проти учасників блокади на Донбасі – це прояв боягузтва, пише Socportal.

Застосування сили і озброєних людей проти учасників блокади. Рівно 2 тижні тому я про це вже писав, це може привести до непередбачених і плачевних наслідків. Спочатку людям брехали, мовляв, так треба, так дешевше. Потім принесли рахунки за тарифи, в яких виявилося, що рахували не як дешевше, а подорожче. Потім їм сказали, що вийшло дорожче, тому що купуємо в Роттердамі, щоб бути незалежними. А коли виявилося, що купуємо в ОРДЛО, люди – передбачувано – вийшли на блокаду,

– додав він.

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Нагадаємо, 13 березня поліція і СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Костянтинівка – Ясинувата. За інформацією прихильників блокади, в Костянтинівці силовики очікують прибуття активістів і планують перешкодити їх приїзду на редут в Кривому Торці.