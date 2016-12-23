Бойовики атакували біля Водяного: є поранені серед українських військових

Вранці 23 грудня відбулось бойове зіткнення в районі Водяного, що на Донеччині.

Як пояснили в Міноборони, до спостережного пункту українських військових підступила ворожа групі з вісьмох бойовиків і відкрили вогонь у сторону українських бійців.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив.

У відомстві запевняють, що непоправних втрат серед бійців ЗСУ немає, проте один військовослужбовець отримав поранення.

Раніше волонтери повідомили, що трьох полонених, яких бойовики захопили в полон на Світлодарській дузі, вони вбили. У Генштабі підтвердили непоправні втрати серед українських військових, проте відмовились їх озвучувати.

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