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Телеканал новин 24 Бойовики атакували біля Водяного: є поранені серед українських військових
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики атакували біля Водяного: є поранені серед українських військових

12:36, сьогодні 550 Читать новость на русском
Бойовики атакували біля Водяного
Бойовики атакували біля Водяного / Getty images

Вранці 23 грудня відбулось бойове зіткнення в районі Водяного, що на Донеччині.

Як пояснили в Міноборони, до спостережного пункту українських військових підступила ворожа групі з вісьмох бойовиків і відкрили вогонь у сторону українських бійців.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив.

У відомстві запевняють, що непоправних втрат серед бійців ЗСУ немає, проте один військовослужбовець отримав поранення.

Раніше волонтери повідомили, що трьох полонених, яких бойовики захопили в полон на Світлодарській дузі, вони вбили. У Генштабі підтвердили непоправні втрати серед українських військових, проте відмовились їх озвучувати.

Читайте також: Білецький розповів в чому важливість Світлодарської дуги для України та терористів

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Міністерство оборони України Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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