Бойовики масово затримують працівників охоронних фірм на Донбасі, – розвідка

Терористи "ДНР" та "ЛНР" масово затримують працівників місцевих охоронних фірм та вербують до вступу до своїх лав.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що такі рейди бойовики проводять під керівництвом представників ФСБ Росії.

"Під приводом розшуку дезертирів проводяться рейди із затримання співробітників місцевих охоронних фірм, керівники яких не достатньо активно співпрацюють з командуванням російських окупаційних військ", – мовиться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що затриманим бойовики пропонують оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ.

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