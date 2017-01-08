Бойовики підірвалися на своєму мінному полі

Найманці так званої "ЛНР" підірвалися на мінах, які виставили їхні побратими.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

У розвідці зазначили, що подія трапилася через відсутність взаємодії між підрозділами терористів.

Зокрема, у розвідці пояснили, що військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади під час висування на бойові позиції потрапили на мінне поле, що напередодні було встановлено саперами цієї ж бригади.

Інцидент трапився 7 січня.

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