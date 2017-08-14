Бойовики влаштували криваву бійку через кавуни: є загиблі та поранені

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей здійснюють злочинні дії у відношенні до місцевого населення.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням 12 серпня бойовики, при спробі вкрасти кавуни, вчинили бійку із місцевими жителями.

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В ході конфлікту бойовики підірвали ручну гранату. Внаслідок вибуху загинув один місцевий житель, один бойовик та ще один місцевий житель отримали поранення.