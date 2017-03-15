Через 50 днів ми можемо бути під Харковом, – заява Захарченка

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що хоче розширити "кордони" фейкової "республіки".

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"Якщо лінія фронту через 10 днів буде під Слов'янськом, то це і буде держкордоном. Через 50 днів ми можемо бути під Харковом. Знаєте, це лінія фронту, а лінія фронту рухається. А наш справжній держкордон може проходити і по Дністру. Остаточна межа республіки буде встановлена тоді, коли в "ДНР" самі вирішать, що це наша земля", – сказав Олександр Захарченко.

За словами нардепа Дмитра Тимчука, така заява бойовиків є продовженням визнання Кремлем "паспортів" невизнаних "ЛДНР", пише Gazeta.ua.

Якщо хтось визнає документ, виданий кимось, то він визнає і того, хто видає цей документ. За задумом Захарченка, це повинно надихнути населення "ДНР", адже вони вже майже "окрема держава, у якої є державний кордон",

– каже координатор "Інформаційного спротиву".

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Нагадаємо, раніше у "ДНР" заявили, що вигадали і встановили "статус держкордону" для лінії розмежування на Донбасі, позначеної в мінських домовленостях.



До слова, так званий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко теж прокоментував рішення РНБО про припинення торгівлі з ОРДЛО.