Через Трампа номінанту на "Оскар" не дозволили приїхати на церемонію

Сирійському оператору Халеду Хатібу, роботу якого номінували на отримання "Оскара" відмовили у в'їзді у США.

21-річному оператору видали американську візу, проте йому не дозволили посадку на літак авіакомпанії "Турецькі авіалінії", що вилітав зі Стамбула в Лос-Анджелес, пише Associated Pres.

За інформацією агентства, міністерство внутрішньої безпеки США в останній момент відмовило Хатібу у в'їзді, оскільки отримало щодо нього якусь "негативну інформацію".

Це визначення може означати різні обставини – від зв'язків з терористами до звичайного порушення візового режиму.

Для поїздки в Сполучені Штати необхідні чинні проїзні документи,

– прокоментувала відмову у в'їзді представник міністерства внутрішньої безпеки Джилліан Крістінсен.

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Стрічка "Білі каски", оператором якої є Халеб Хатіб, була номінована на "Оскар" в категорії "Найкращий короткометражний документальний фільм". Картина розповідає про трьох волонтерів "Білих касок", які вирушають з навчального центру в Туреччині до Сирії, щоб рятувати людей.

Раніше стало відомо відомий іранський режисер Асгар Фархаді не приїде на церемонію вручення найпрестижнішої кінонагороди "Оскар" після підписання президентом США Дональдом Трампом так званого антимігрантського закону.

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп підписав указ про те, що США 120 днів взагалі не прийматимуть біженців, а громадянам з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену на 90 днів заборонено відвідувати США. Проте пізніше суди по всій країні почали його скасовувати чи призупиняти.