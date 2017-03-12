Червоне вино здатне зупинити старіння: вчені

Науковці Політехнічого університету Вірджинії виявили в червоному вині ресвератрол, який допомагає зупинити старіння нейронів головного мозку.

Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Біологи протягом року годували мишей спеціальною сполукою, яка міститься в червоному винограді. Після закінчення експерименту виявилось, що стан гризунів такий, ніби вони сиділи на дієті та виконували фізичні вправи.

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Однак для людини таке поки неможливо, адже вона не може випити стільки вина, аби достатня кількість ресвератролу потрапила в організм.

Проте, незважаючи на такі результати, вчені повідомили, що при вживанні навіть у великих кількостях червоного вина людина не може отримати такі ж результати.