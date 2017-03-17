Чи можна пити воду під час їжі

Багато джерел стверджують, що під час прийому їжі запивати її не варто.

Однак остаточної відповіді поки не прозвучало, то ж ми вирішили розібратись.

Медики не радять запивати їжу, адже тоді ви добре не пережовуєте та ковтаєте цілі шматки. До того ж, рідиною ви розбавляєте слюну, і вона не приймає участі в травленні. А вода змушує внутрішні органи виділяти більше ферментів.

Однак ці твердження не можна назвати правильними на 100%.

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По-перше, не варто думати, що шлунок – це великий казанок, в якому їжа вариться в шлунковому соці, як в бульйоні. Це не зовсім так, адже більшість води, яка туди потрапляє, всмоктується стінками. А сама їжа не вариться, а перетирається в кашу, постійно контактуючи зі стінками і між собою.

По-друге, вода дуже потрібна для шлунку і системи травлення загалом. Якщо ми вживаємо занадто мало рідини, то шлунок починає брати її зі слюни, а тіло, аби покрити дефіцит, задіює вже кровоносні судини.

Просто випиваючи трохи води під час їжі, ми полегшуємо роботу шлунку та робимо продукти трохи м'якшими. Їжа тоді легше перетравлюється та засвоюється.

Ще один популярний міф – вода не може розбавити шлунковий сік. Скільки б води ви не випили, рН шлунка може збільшитися мінімум в 3 рази. Соляну кислоту, яка є всередині травної системи, також неможливо розбавити. Вона завжди буде в достатній для організму кількості.