Чи вплине розгляд скандального закону на угоду про асоціацію з Україною, – МЗС Естонії

Євросоюз не буде переглядати угоду про асоціацію з Україною через звернення Угорщини. Таку позицію підтвердили у Міністерстві закордонних справ Естонії, яка зараз головує у ЄС.

Про це повідомило видання "Deutsche Welle".

У відомстві зазначили, що угода щойно набрала чинності, тому претензії Будапешта заважають сфокусуватися на виконанні усіх поставлених завдань.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС щойно набрала чинності, тож нам варто сфокусуватися на її ефективній імплементації,

– зазначили в МЗС Естонії.

Не підтримали звинувачення Угорщини і в Берліні. Політики закликають сторони до діалогу. Тому питання про український закон внесене до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться 16 жовтня у Люксембурзі.

Нагадаємо, нова реформа освіти в Україні викликала обурення в Румунії та Угорщині. Там нову ініціативу з боку українського уряду вважають утиском прав національних меншин. Київ звинувачення відкидає і відправив суперечливу статтю закону на експертизу до Венеціанської комісії. Біля посольства України у Будапешпі угорські націоналісти навіть провели акцію під назвою "Самовизначення для Закарпаття". Український МЗС з цього приводу уже направив протест уряду Угорщини.