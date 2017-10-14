20:20
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, сьогодні
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України.
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Чи вплине розгляд скандального закону на угоду про асоціацію з Україною, – МЗС Естонії

15:05, сьогодні 2321 Читать новость на русском
Відповідь ЄС на звернення Угорщини
Відповідь ЄС на звернення Угорщини / ukragroconsult.com

Євросоюз не буде переглядати угоду про асоціацію з Україною через звернення Угорщини. Таку позицію підтвердили у Міністерстві закордонних справ Естонії, яка зараз головує у ЄС.

Про це повідомило видання "Deutsche Welle".

У відомстві зазначили, що угода щойно набрала чинності, тому претензії Будапешта заважають сфокусуватися на виконанні усіх поставлених завдань.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС щойно набрала чинності, тож нам варто сфокусуватися на її ефективній імплементації,
– зазначили в МЗС Естонії.

Не підтримали звинувачення Угорщини і в Берліні. Політики закликають сторони до діалогу. Тому питання про український закон внесене до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться 16 жовтня у Люксембурзі.

Нагадаємо, нова реформа освіти в Україні викликала обурення в Румунії та Угорщині. Там нову ініціативу з боку українського уряду вважають утиском прав національних меншин. Київ звинувачення відкидає і відправив суперечливу статтю закону на експертизу до Венеціанської комісії. Біля посольства України у Будапешпі угорські націоналісти навіть провели акцію під назвою "Самовизначення для Закарпаття". Український МЗС з цього приводу уже направив протест уряду Угорщини.

Теги: Угорщина Новини політики Євросоюз Реформа освіти Естонія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страна слабого государства
сьогодні, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 364
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
сьогодні, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 4909
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
сьогодні, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 736
Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
сьогодні, 15:00 Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
Сергій Лещенко 851
До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
сьогодні, 14:01 До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
Настя Сукач 1904
Росії дали 180 днів для повалення Путіна, – Піонтковський
 31 серпня , 20:15
Стало відомо, скільки Порошенко витратив на армію: приголомшливі цифри
13 травня , 00:55
Максим Мартинюк: Ухвалено стратегію управління державними землями
 9 червня , 12:10
Кличко – Джошуа: дата бою і де дивитися
 27 квітня , 16:02
Саакашвілі підписав у Львові протокол про незаконний перетин кордону
 12 вересня , 11:00
Ляшко, Пинзеник, Лозовий, – хто з депутатів не підтримав арешту Добкіна
13 липня , 20:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук