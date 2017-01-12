Чим корисні прогулянки на морозі

Якщо багато гуляти на свіжому повітрі в морози, то ви отримуєте так званий "холодний удар", під час якого судини спочатку різко звужуються, а потім розширюються.

Від цього посилюється кровотік і починається інтенсивне вироблення тепла, пише Сosmo.com.ua. У результаті стабілізується артеріальний тиск, поліпшується стан судин та шкіри, зміцнюється нервова система і підвищується імунітет. Схожий результат можна отримати за допомогою контрастного душу, обливання холодною водою або розтирання вологим рушником. Читайте також: Що буде, якщо не носити шапку взимку: попередження лікарів

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