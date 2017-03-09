Чого Україна очікує від Росії в Міжнародному суді ООН в останній день слухань

9 березня відбудеться останній день слухань у Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. Цього разу знову слово отримає російський представник.

На цих слуханнях українцям слід бути готовим до чергової порції агресивного бруду, заявила в ефірі Громадського заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Саме вона очолює українську делегацію у Гаазі.

Чекаємо багато бруду – дуже агресивного і неприємного. Я думаю, рівень бруду буде набагато вищим, ніж під час першого виступу Росії в суді,

– розповіла Олена Зеркаль.

Проте, за словами Зеркаль, судді Міжнародного суду ООН є досвідченими фахівцями, які добре розуміють різницю між доказами і непідтвердженими фактами.

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Олена Зеркаль також розповіла, що буде, якщо Росія не погодиться виконати рішення суду.

Якщо держава не дотримується своїх зобов’язань, і якщо їй на це вказує міжнародний суд ООН, то ця держава виходить з клубу нормальних держав і входить в клуб держав-вигнанців. Це зрозуміло, що за таких умов з такою країною ніхто не буде вести на паритетних умовах ніякі переговори. Не можна сказати, що Росія на 100 відсотків виконає будь-які рішення. Так само як не можна сказати, зо Росія може повернутися в межі міжнародного права. Є межі, і Росія вже перейшла ці межі. І ми хочемо це довести доволі голосно,

– заявила Олена Зеркаль.

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Нагадаємо, 6 березня у Гаазі стартували слухання за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН. Україна звинувачує РФ у порушені прав людей та підтримці тероризму. 6 та 8 грудня свої свідчення надавала українська сторона. 7 та 9 березня слово має Росія, яка вже відзначилася чималою кількістю фейків та брехні у суді.