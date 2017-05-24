Чому масові арешти екс-посадовців відбулися в один день зі звітом Луценка

Масштабна спецоперація і звіт Луценка в один день. Журналісти 24 Каналу розбиралися, це дивний збіг чи спланована вистава.

Коли підозрюваних у корупції десятками транспортують до Києва, масштаби розкрадання коштів важко не помітити. Утім, урочисте свято справедливості стає неоднозначним, коли найбільшу антикорупційну операцію влаштовують у день звіту генпрокурора у Верховній раді. Хоч операцію планували рік.

Спецоперація для інформаційного прикриття. У них це постійно відбувається. Насправді, їхнє вміння запалювати димові шашки потребує окремих досліджень,

– прокоментував нардеп від "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Мовляв, поки всі відволіклися на гучні події, трохи призабудуть давні невиконані обіцянки. Хоча думки нардепів про почутий звіт, залежно від табору, розділились.

Я вважаю, що генеральний прокурор Юрій Луценко працює краще, ніж його попередники. Однозначно краще,

– сказав депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Проте політики у всіх таборах і кабінетах у гучних затриманнях знайшли спільну позицію.

Зараз дуже важлива судова гілка влади. Наголошую, саме судова гілка влади щодо тих рішень, які дозволять ефективно завершити розслідування і щоби кожен негідник опинився за ґратами,

– зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

А в українських реаліях затримані негідники чи то за кордоном, чи то затягують справи в судах. З реальною відповідальністю якось не складається. Цього разу за її доведення до кінця навіть нагороди обіцяють.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка.



Пізніше стали відомі прізвища й інших затриманих.