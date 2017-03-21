Депутат назвав чотири аргументи проти Нейджела Брауна

Народний депутат Віктор Чумак назвав кандидата на посаду незалежного аудитора НАБУ Нейджела Брауна звичайним "туристом".

У кулуарах парламенту він назвав чотири застереження проти кандидатури Брауна.

"Застереження перше: компанія, яка, по-моєму базується на Гібралтарі, спеціалізується на тому, що допомагає тим, хто попався на шахрайстві… Друге – те що він подав недостовірні відомості про себе, що він є членом Асоціації розслідувачів Великобританії, з якої він, правда, вже давно вийшов – ще в 2010 році", – розповів Чумак.

По-третє, як каже депутат, проти Нейджела Брауна порушили справу щодо підкупу поліцейських. І четверта проблема полягає в тому, що ніхто не може сказати, хто його сюди запросив.

Читайте також: Хто такий Найджел Браун: журналістське розслідування "Я можу сказати, що Сторча запросило Посольство США, Кесслера запросила Європейська Комісія. А хто запросив Нейджела Брауна? Звідки він взявся? Він приїхав туристом в Україну, його тут схопили привели у Верховну Раду і сказали: пане Браун, ви такий крутий дядько, давайте будете у нас аудитором НАБУ. Це все одно, що свого сусіда привести", – заявив Чумак.

Депутат зазначив, що Браун ще не обраний аудитором, а вже дає негативні оцінки НАБУ. Чумак пояснив, що закон про НАБУ написаний так, що його голову може звільнити лише аудитор на підставі даних про серйозні порушення.

За його словами, з самого початку на цю посаду були дві кандидатури: Джованні Кесслер, який очолює Європейське агентство протии шахрайства, і Роберт Сторч – генеральний інспектор Міністерства юстиції США.

Як відомо, сьогодні на порядку денному Верховної Ради – обрання аудитора НАБУ від парламенту.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.