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Депутат пояснила, чим загрожують махінації з призначенням аудиторів НАБУ

18:43, сьогодні 245 Читать новость на русском
Світлана Заліщук
Світлана Заліщук / gdb.rferl.org

Народний Світлана Заліщук вважає, що міжнародні партнери України уважно слідкують за призначенням аудиторів НАБУ і це може вплинути на процес надання Україні безвізового режиму, або його скасування.

Про це вона розповіла у коментарі сайту "24" у вівторок, 21 березня.

"Я впевнена, що ця ситуація може вплинути на візову лібералізацією з ЄС. Тому що це є формальним критерієм, за яким будуть ухвалювати рішення про надання безвізу. Якщо Україна отримає безвіз, а ситуація в сфері корупції погіршиться, то візовий режим можуть повернути", – заявила Заліщук.

Крім того Заліщук заявила, що БПП намагатиметься всіма силами добитись призначення лояльного до влади аудитора.

Я переконана , що ми станемо свідками, як БПП намагається проштовхнути кишенькового аудитора. Зараз іде боротьба, щоб усі аудитори були "правильними",
– сказала Заліщук.

За її словами, представники міжнародних дипломатичних представництв продовжують відстежувати, що відбувається з призначенням аудиторів для НАБУ.

Читайте також: Ємець назвав шляхи вирішення скандалу з аудитором НАБУ

Теги: Україна Політика Верховна Рада НАБУ Блок Петра Порошенка
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