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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Держаудитслужба звинуватила Нацполіцію у нечесних закупівлях

22:09, сьогодні 153 Читать новость на русском
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV / Фото з соцмереж

Договір на закупівлю гібридних позашляховиків Mitsubishi для Національної поліції має ознаки недійсності.

Про це заявили у Державній аудиторській службі, повідомляє Dozorro.

За інформацією Держаудитслужби, причина – ДУ "Центр обслуговування підрозділів національної поліції України" відсутній в переліку замовників, які можуть купувати за переговорною процедурою для потреб оборони.

У Держаудитслужбі зазначили, що надіслали замовнику автомобілів рекомендації щодо усунення порушень закону, однак той не погодився з такими висновками.

14 грудня замовник уклав договір з ТОВ "НІКА Діамант" на суму 959,4 млн грн для закупівлі Mitsubishi Outlander PHEV. Проте активіст Олексій Тамразов звернув увагу на завищену ціну автомобілів.

23 січня 2017 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо порушень під час даної закупівлі.

Теги: Україна Поліція
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