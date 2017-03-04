Держслужба з питань АТО виділила мільйони громадським організаціям

Державна служба з питань учасників АТО 1 березня розподілила 80 мільйонів гривень на потреби різних громадських організацій.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Здивувало, що Держслужба з питань учасників АТО виділила 80 мільйонів на фінансування громадських організацій. Вважаю це помилковим підходом з боку держави. Державні кошти, з моєї точки зору, треба виділяти на фінансування цільових проектів, а також безпосередньо ветеранам,

– зазначив журналіст.

Він додав, що 900 тисяч гривень виділили громадській організації "Закінчімо війну".

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