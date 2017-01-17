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Для України підтримка значущих авторитетних фігур у США важлива, – експерт

07:01, сьогодні 46 Читать новость на русском
В Києві побував віце-президент США
В Києві побував віце-президент США / Офіційний сайт Президента України

Візит віце-президента США Джозефа Байдена до України радше символічний для самого американського високопосадовця, адже він курирував Україну в адміністрації Барака Обами і певною мірою прив'язався до нашої країни. Але цей візит знаковий і для України, тому що підтверджує, що Київ залишається пріоритетом для зовнішньої політики США.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Приїзд Байдена для нас дуже важливий. Чим більшою буде в України друзів за кордоном, тим краще. І хоча адміністрація змінюється, це своєрідний сигнал як для самої України, так і для наступної адміністрації Дональда Трампа, що про Україну не можна забувати,
– зазначив експерт.

До того ж, зауважує Фесенко, ще невідомо, як далі буде складатися кар'єра Байдена. Є інформація, що він може стати одним з потенційних кандидатів на пост президента США на наступних виборах. У будь-якому випадку, говорить політолог, для України підтримка значущих авторитетних фігур у США важлива.

Крім того, як наголосив Володимир Фесенко, є поняття спадкоємності політики.

"Це в наших політиків є погана звичка все рвати. Приходить новий президент або прем'єр – і все з чистого аркуша. У політиці повинна бути спадкоємність. У зовнішній політиці США при Трампі буде багато нового, але буде значна спадкоємність", – вважає політолог.

Що стосується долі антиросійських санкцій, то, за словами Володимира Фесенка, ситуація непроста. Навряд чи буде варто чекати на повне скасування санкцій – як зі сторони США, так і Європи. Але пом'якшення санкцій можливе.

Є санкції по Криму. Вони менш значущі і об'ємні і, швидше, персоніфіковані. Вони збережуться, оскільки це покарання за анексію півострова. Що стосується економічних санкцій, то коригування можуть бути,
– вважає експерт.

На думку Фесенка потрібно звернути увагу на те, що майбутній Держсекретар США Рекс Тіллерсон, і сам Трамп прив'язав пом'якшення санкцій до переговорів щодо зменшення ядерного потенціалу Росії.

"Але мова не йде про беззастережне зняття санкцій. Трамп міркує, як бізнесмен: якщо від чогось відмовлятися або йти на поступки, то що Росія запропонує натомість? Ніяких подарунків ніхто нікому робити не буде. Тому в найближчій перспективі про якесь швидке і термінове зняття санкцій мова не йтиме", – наголосив він.

По виконанню Мінських угод, вважає Володимир Фесенко, позиція США принципово не зміниться. США і раніше говорили, що Мінські угоди повинні виконувати обидві сторони. Цієї позиції, очевидно, вони будуть дотримуватися і далі.

Нагадаємо, 16 січня в Києві з офіційним візитом перебував віце-президент США Джозеф Байден. Як заявив Байден під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенком, санкції проти Росії повинні зберігатися до виконання Мінських угод і повернення Україні Криму.

Теги: Україна Санкції Дональд Трамп Політика Анексія Криму Петро Порошенко США Мінські домовленості Барак Обама
Джерело: 24 канал
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