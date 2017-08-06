15:37
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Донеччині. Ситуація у зоні АТО
Випуск новин
13:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Еколог розповів про серйозні проблеми, які можуть виникнути через будівництво Керченського мосту

13:36, сьогодні 1357 Читать новость на русском
Еколог розповів про серйозні проблеми з будівництвом Керченського мосту
Еколог розповів про серйозні проблеми з будівництвом Керченського мосту / ua.krymr.com

Якщо Росія таки добудує Керченський міст, він викличе серйозні екологічні проблеми у регіоні і не буде безпечний для людей.

Таку думку висловив еколог Олександр Соколенко в ефірі "Обозревателя".

За його словами, влада Кремля ігнорує серйозні ризики, які змусили "гітлерівців" відмовитися від будівництва Керченського мосту під час Другої світової війни. Адже інженерний об'єкт був із самого початку небезпечним і може завалитися будь-якої миті.

Читайте також: Російські дурні та дороги, – експерт пояснив, чому Керченський міст – непотрібна іграшка Кремля

"У радянські часи ніхто не брався за цей проект (міст з Криму до Росії, – "24") тому що там дуже складна геологія. Карстові порожнечі, які знаходяться на дні Керченської протоки. Їх обсяг сягає 20-30 метрів, будувати міст дуже складно", – зазначив еколог.

Соколенко підкреслив, що через ці карстрові порожнечі міст через Керченську протоку може у будь-який момент впасти або там просто не почнеться деформація споруди.

Окрім того, ще одна небезпека, яку провокує будівництво мосту – це течія у Керченській протоці, яка сполучає Азовське і Чорне моря. Це призведе до порушення екосистеми і ускладнить міграцію морських ссавців.

Багато питань екологічної безпеки. Сьогодні контролю за Керченською протокою нема, жодна українська служба або інспекція не може контролювати ситуацію і не може оцінити збиток, нанесений зовнішньому довкіллю цими роботами,
– наголосив Олександр Соколенко.

Про екологічну катастрофу також наголошували в прокураторі АР Крим. Будівництво Керченського моста може перетворити Азовське море у Чорноморську затоку, що може призвести до екологічної катастрофи.

Окрім того, Росія в односторонньому порядку змінила правила транзиту через Керченську протоку.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму екологія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Поліція назвала ім’я вбитого на Черкащині злочинця
 22 березня , 01:06
В Україні покращилися споживчі настрої
 18 червня , 17:25
Найпопулярніше фронтове радіо "Армія FM" святкує перший день народження
2 березня , 10:36
Засідання у справі Переломи не відбулося через замінування суду
 3 травня , 20:09
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук