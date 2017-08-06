Еколог розповів про серйозні проблеми, які можуть виникнути через будівництво Керченського мосту

Якщо Росія таки добудує Керченський міст, він викличе серйозні екологічні проблеми у регіоні і не буде безпечний для людей.

Таку думку висловив еколог Олександр Соколенко в ефірі "Обозревателя".

За його словами, влада Кремля ігнорує серйозні ризики, які змусили "гітлерівців" відмовитися від будівництва Керченського мосту під час Другої світової війни. Адже інженерний об'єкт був із самого початку небезпечним і може завалитися будь-якої миті.

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"У радянські часи ніхто не брався за цей проект (міст з Криму до Росії, – "24") тому що там дуже складна геологія. Карстові порожнечі, які знаходяться на дні Керченської протоки. Їх обсяг сягає 20-30 метрів, будувати міст дуже складно", – зазначив еколог.

Соколенко підкреслив, що через ці карстрові порожнечі міст через Керченську протоку може у будь-який момент впасти або там просто не почнеться деформація споруди.

Окрім того, ще одна небезпека, яку провокує будівництво мосту – це течія у Керченській протоці, яка сполучає Азовське і Чорне моря. Це призведе до порушення екосистеми і ускладнить міграцію морських ссавців.

Багато питань екологічної безпеки. Сьогодні контролю за Керченською протокою нема, жодна українська служба або інспекція не може контролювати ситуацію і не може оцінити збиток, нанесений зовнішньому довкіллю цими роботами,

– наголосив Олександр Соколенко.

Про екологічну катастрофу також наголошували в прокураторі АР Крим. Будівництво Керченського моста може перетворити Азовське море у Чорноморську затоку, що може призвести до екологічної катастрофи.

Окрім того, Росія в односторонньому порядку змінила правила транзиту через Керченську протоку.