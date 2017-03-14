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Експерт назвав головні ризики безвізу з ЄС

06:58, сьогодні 2756 Читать новость на русском
Ризики безвізу з ЄС
Ризики безвізу з ЄС / fakty.ictv.ua

Надання безвізового режиму Україні може бути своєрідною піар-компанією для української влади. Однак цей аргумент для підняття рейтингу політиків зараз знецінився порівняно з минулими роками.

Таку думку висловив політолог, керівник Центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов на прес-конфренції "Європарламент затвердив безвіз для України: коли і на яких умовах українців пустять в ЄС?".

Зараз на тлі соціально-економічної кризи, падіння рівня життя – безперешкодний в’їзд у Європу українці ставлять ближче до кінця першої десятки позитивних очікувань, – підкреслив Золотарьов.

За словами експерта, не можна виключати моментів ризику отримання безвізу, адже Україна продовжуватиме втрачати людський капітал. Українці ще більше виїжджатимуть на роботи у країни ЄС та працюватимуть на економіку цих держав.

Проблемними моментами, наголошує Золотарьов, залишається корупція, ризик потенційної трудової міграції та фактор біженців. Існують побоювання, що жителі Донецької та Луганської областей виїжджатимуть у європейські країни та вимагатимуть статусу політичного біженця. Також – європейці вбачають в Україні потенційно конфліктну державу.

Тому, не варто забувати, каже політолог, про те, що існує й механізм призупинки безвізового режиму.

Нагадаємо, до кінця червня 2017 року українці зможуть подорожувати Європейським союзом без віз. Таку дату нещодавно озвучив посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Читайте також: Політолог оцінив перспективи надання безвізу Україні

Теги: Україна Політика Євросоюз Європарламент Безвізовий режим Європа
Джерело: 24 канал
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