Експерт пояснив, чому Кремль використав Земана для вкидання про Крим

Росія намагається вивчити ситуація як у самій Україні, так і у світі. Кремль таким чином намагається виявити тих людей, з якими можна вести, або починати вести діалог щодо Криму.

Таку думку висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"Просто росіяни не знають, з ким вони зв'язалися. Українці, навіть коли ділять городи, не поступаються клаптиком землі. Тому Крим не продається, Крим навіть не торгується. Це українська земля. І заява Земана – це провокація. Всі політики стоятимуть на тому, що це – українська земля", – підкреслив фахівець.

На його думку, таким чином Кремль моніторить реакцію світової спільноти, реакцію України, як до цього ставляться різні політичні сили в Україні та чи є десь можливість почати діалог з цієї точки зору.

Крім того, він зауважив, що Москва після таких вкидів аналізує перспективи подібних ініціатив і шукає можливі підходи до їхніх прихильників.

"Це спроба вивчити ситуацію в середині України та політичних еліт на світовому рівні. Тобто, це російські методи: вкинути устами когось іншого провокацію та подивитися, як всі реагують. Дискусії починаються навколо цього, передачі, виступають експерти, аналітики. Росіянам більше нічого не потрібно. Вони сидять і виявляють тих людей, з якими можна вести, або починати вести діалог з цього приводу", – резюмував Осипенко.