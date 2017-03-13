Експерт пояснив, чому не можна арештувати більшість суддів

Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт судді районного суду Одеси. Але це ще не початок масової і потужної чистки суддівського корпусу.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл. За його словами, це ознака того, що дещо зрушилося. Але поки що більше схоже на постріл з гармати по горобцях.

Подібні рішення, вважає експерт, потрібно ухвалити щодо абсолютної більшості суддів. Однак цей процес технічно не може відбутися, якщо паралельно не буде активно проходити призначення нових суддів.

"Оновлення суддівського корпусу гальмується. По-перше, виникає питання, чи все відбулося належним чином під час перевірки суддів? І чи це дійсно ті люди, які мають представляти сьогодні оновлений суддівський корпус? По-друге, у Верховній Раді затягується їхнє призначення", – говорить експерт.

Крім того, як наголошує Чорновіл, відчувається неспроможність Вищої ради правосуддя охопити весь масштаб цього процесу оновлення. Тому рішення про арешт судді Костянтина Бобовського – більше вибіркове. Очевидно, у цій справі краще підготовані документи, менше застережень і політичних впливів.

Вища рада правосуддя нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції. Ніби бажання щось зробити є, але там не уявляють, з якого боку до цього всього приступити, – зауважує політолог.

При цьому Тарас Чорновіл наголошує: не треба забувати, що суддів судитимуть їхні ж колеги. Експерт нагадує, як довго відбувався процес відсторонення такої одіозної постаті, як Оксана Царевич.

"Царевич нарешті відсторонили. Але про те, щоб вона понесла юридичну відповідальність, мова не йде. Царевич ж не тільки ухвалювала рішення проти автомайданівців. Там було багато сумнівних рішень по кримінальних справах", – переконаний експерт.

Як вважає Чорновіл, добре, що процес зрушив з місця, і після перших результатів будуть психологічні наслідки. Але очищення розтягнеться на роки.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генеральної прокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду міста Одеси Костянтина Бобовського, якого Генпрокуратура підозрює його у вимаганні та бажанні отримання неправомірної вигоди за рахунок учасників справи, яку він веде.