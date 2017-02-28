Екс-правоохоронець опинився у тюрмі за вбивство на дорозі

Колишній правоохоронець засуджений до позбавлення волі строком на три роки. У нього також забрали право керувати транспортним засобом на такий же термін.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Колишній інспектор 31 грудня 2015 року у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на 15-річного жителя села, який від одержаних травм помер.
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Прокуратура області не погодилась із умовним вироком, вважаючи таке покарання несправедливим через м’якість та оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.
Після цього винуватцю смертельної ДТП призначено реальне покарання.