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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Екс-правоохоронець опинився у тюрмі за вбивство на дорозі

17:32, сьогодні 20 Читать новость на русском
Чоловік за ґратами
Чоловік за ґратами / Фото з відкритих джерел

Колишній правоохоронець засуджений до позбавлення волі строком на три роки. У нього також забрали право керувати транспортним засобом на такий же термін.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Колишній інспектор 31 грудня 2015 року у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на 15-річного жителя села, який від одержаних травм помер.

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Прокуратура області не погодилась із умовним вироком, вважаючи таке покарання несправедливим через м’якість та оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Після цього винуватцю смертельної ДТП призначено реальне покарання.

Теги: Кримінал Україна Житомир
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