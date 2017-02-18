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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Енергетична безпека України: чому ніхто не виконує рішення РНБО

10:24, сьогодні 284 Читать новость на русском

Виявляється періодично РНБО попереджала урядові структури про необхідність негайно модернізувати енергетичну галузь, але ніхто не виконував ці застереження. Можновладці два роки імітують боротьбу за енергетичну безпеку.

Останнє засідання РНБО засвідчило, що високопосадовці не виконали рішень щодо забезпечення енергонезалежності.

Ще 6 травня 2015 року Рада з нацбезпеки та оборони розглядала питання енергетичної безпеки країни і прийняла рішення, які були введені в дію президентським указом.

У документі державної ваги чорним по білому записано: забезпечити невідкладно розвиток конкурентного ринку вугілля, та диверсифікувати його постачання в країну. А головне до 15 липня 2015 року прийняти енергетичну стратегію. Але ці пункти президентського указу не виконані і до сьогодні. Прем’єр Володимир Гройсман чесно зізнається робота робиться.

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Між тим не виконання указів президента, які прирівнюються до законів – кримінальний злочин. Та жоден чиновник жодного разу не відповів за зрив чи ігнорування важливих документів державної ваги. Зате в чергове можна зафіксувати розпорядження, які вже два роки не виконуються.

Про резерв вже списано тонни паперів, проведено десятки переговорів. Навіть тарифи на електроенергію населенню підвищили. Споживач за диверсифікацію заплатив, але вугілля на ТЕС більше не стало.

В тарифах уже була закладена можливість, для створення ось цього резервного запасу, для того, щоб спокійно можна було пройти зиму, однак нічого не було зроблено,
– розповіла нардеп, секретар енергетичного комітету Верховної Ради Вікторія Войціцька.

Урядовці ж навпаки переконують, що роблять максимум, аби відмовитись від російської залежності.

На вугіллі з окупованих територій люди заробляють в місяць 25-30 мільйонів доларів. Чи будуть вони припускати і допускати, щоб відбувалась модернізація ТЕЦ , яка на пряму обрізає цей потік грошей, /
– говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Намагання зробити винними у підриві енергетичної безпеки країни учасників блокади на Сході – це спроба переведення стрілок. Чиновникам та урядовцям протягом трьох років ніхто не заважав подбати про цю безпеку.

Теги: Україна Політика РНБО Блокада
Джерело: 24 Канал
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