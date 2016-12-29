Фронтовий Новий рік: як олів’є та "оселедець під шубою" потраплять на стіл бійців на передовій

Традиційні для Нового роки страви – олів’є та оселедець під шубою – запорізькі волонтери приготували для своїх земляків із 55 бригади. Днями святкові салати повезуть на Схід, аби на Новий рік бійці мали чим поласувати і відчути атмосферу свята навіть в окопах.

У запорізьких волонтерок багато роботи. Адже усі продукти потрібно добре зварити, почистити та нарізати. Для бійців роблять фронтовий варіант оселедця під шубою. А ще для цього потрібно зробити не менше ста кілограмів салату олів'є. Відтак волонтери не жаліють ні сил, ні часу.

Нам неважко, ми з ними заодно. Щоб вони там теж відчували, що ми їх підтримуємо, що ми з ними,

– розповідає волонтерка Тетяна Пантелеймонівна.

З продуктами волонтерам помогли місцеві ферми і жителі Запоріжжя. Збір необхідного організували через соцмережі.

Жодна поїздка волонтерів на Схід не обходиться без домашніх вареників, не буде винятком і цей раз.

Як тільки закінчать готувати святкові страви, волонтери відразу вирушать на фронт. аби на Новий рік бійці мали чим поласувати.

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