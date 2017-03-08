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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Гаряча ніч в АТО: бойовики більше сотні разів обстріляли українські позиції, є поранені

06:24, сьогодні 70 Читать новость на русском
Українські військові в зоні АТО
Українські військові в зоні АТО / GettyImages

За минулу добу, 7 березня, бойовики обстріляли українські позиції 108 разів. Зокрема, вели вогонь з танків та зенітних установок.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали українські позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів – Північне, шахту Бутівку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски.

На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

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На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – Малинове, Оріхове, Новоолександрівку та Новотошківське.

Четверо українських військових поранено, троє – було травмовано.

 

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
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