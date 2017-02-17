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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Генсек НАТО розповів про свої сподівання від Росії

17:02, сьогодні 199 Читать новость на русском
Мюнхенська конференція
Мюнхенська конференція / radiosvoboda.org

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір обговорити із Сергієм Лавровим зменшення ризиків при військових діях.

Про це Столтенберг заявив перед початком 53 Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє УНІАН.

Генсек НАТО повідомив, що Північноатлантичний альянс шукає можливості налагодити конструктивніші відносини з Росією.

Росія – наш найбільший сусід, й особливо в часи посилення військової діяльності, я переконаний, нам потрібен діалог. Особливо необхідно наголосити на необхідності передбачуваності, прозорості, зменшенні ризиків, щоб запобігти нещасним випадкам та знизити напругу,
– зазначив Єнс Столтенберг.

На думку генерального секретаря НАТО, Мюнхенська конференція дає чудову можливість для початку такої взаємодії.

Нагадуємо, що сьогодні в Мюнхені розпочнеться 53 Міжнародна конференція з питань безпеки, в рамках якої Президент України Петро Порошенко матиме низку дипломатичних зустрічей.

Читайте також: Мюнхенська конференція з безпеки: що обіцяли Україні

Теги: Політика Мюнхенська конференція з безпеки Сергій Лавров Петро Порошенко Генсек НАТО НАТО
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