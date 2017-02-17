Генсек НАТО розповів про свої сподівання від Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір обговорити із Сергієм Лавровим зменшення ризиків при військових діях.

Про це Столтенберг заявив перед початком 53 Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє УНІАН.

Генсек НАТО повідомив, що Північноатлантичний альянс шукає можливості налагодити конструктивніші відносини з Росією.

Росія – наш найбільший сусід, й особливо в часи посилення військової діяльності, я переконаний, нам потрібен діалог. Особливо необхідно наголосити на необхідності передбачуваності, прозорості, зменшенні ризиків, щоб запобігти нещасним випадкам та знизити напругу,

– зазначив Єнс Столтенберг.

На думку генерального секретаря НАТО, Мюнхенська конференція дає чудову можливість для початку такої взаємодії.

Нагадуємо, що сьогодні в Мюнхені розпочнеться 53 Міжнародна конференція з питань безпеки, в рамках якої Президент України Петро Порошенко матиме низку дипломатичних зустрічей.

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