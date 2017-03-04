Гібридне кіно для гібридної війни: як Росія використовую Крим проти України
20:45, сьогодні 269 Читать новость на русском
Наразі на півострові знімають з десяток кінострічок та серіалів серед них пропагандиські фільми.
Приміром вірмено-російська група знімала фільм про землетрус "Спитак", а московський режисер – фільм у жанрі фентезі "Скіф".
Ми по всьому Криму будемо знімати, дуже багато прекрасних місць для зйомок,
– заявив російський режисер Рустам Мосафір
За три роки в Україні заборонили близько 300 російських стрічок. Держкіно розглядає запити та скарги громадян з цього приводу. Українське законодавство забороняє трансляцію фільмів, які знято державою-агресором після 2013 року.
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Російські митці фантазію не стримують, зокрема "Главкіно" планує заробити 15 мільйонів доларів.
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