Гібридне кіно для гібридної війни: як Росія використовую Крим проти України

Наразі на півострові знімають з десяток кінострічок та серіалів серед них пропагандиські фільми.

Приміром вірмено-російська група знімала фільм про землетрус "Спитак", а московський режисер – фільм у жанрі фентезі "Скіф".

Ми по всьому Криму будемо знімати, дуже багато прекрасних місць для зйомок,

– заявив російський режисер Рустам Мосафір

За три роки в Україні заборонили близько 300 російських стрічок. Держкіно розглядає запити та скарги громадян з цього приводу. Українське законодавство забороняє трансляцію фільмів, які знято державою-агресором після 2013 року.

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Російські митці фантазію не стримують, зокрема "Главкіно" планує заробити 15 мільйонів доларів.