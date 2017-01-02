Голос Америки. Трамп заявив, що має інформацію про причетних до кібератак на США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у відповідь на кібератаки Росії Барак Обама вислав 35 російських дипломатів з країни та закрив дві російські заміські резиденції. Проте Дональд Трамп заявив, що має іншу інформацію про те, хто здійснив хакерські атаки на США.

Також у випуску: Конгресмени з обох американських партій засудили дії росіян в кіберпросторі. В 2017 році американські законодавці планують затвердити нові санкції проти Росії.

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