Головні новини 16 жовтня: скандальна заява Лаврова та ультиматум націоналістів

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відзначився новою скандальною заявою щодо України. Націоналісти взяли під контроль вертолітний майданчик Януковича та озвучили низку вимог. НАБУ затримало бізнесмена Володимира Трофименка, який є одним із інвесторів компанії "Трейд Коммодіті". На Мальті підірвали журналістку, яка писала про панамські офшори. Такими були головні новини 16 жовтня.

Заява Лаврова

Під час Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Сочі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна напала на Донбас та звинуватив Францію й Німеччину у тому, що Мінські домовленості не виконуються.

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За словами Лаврова, жителі Донбасу "опинилися в нинішній ситуації, тому що відмовилися підтримати антиконституційний державний переворот".

"Ця частина Донбасу (ОРДЛО, – "24") не нападала на решту території України. На них напали. Напали, оголосивши їх терористами. Так не буває, вони ж не хотіли нічого крім того, щоб їх не чіпали. Вони сказали: "Ми ваш переворот не визнаємо, дайте нам розібратися що і як". Їм досі намагаються висувати звинувачення в тероризмі і судити їх збираються", – переконаний Лавров.

За його словами, щоб вирішити це питання, має настати амністія для всіх учасників конфлікту, оголошено особливий статус цих територій, який мають закріпити у Конституції України, а також провести вибори.

Вимоги націоналістів

В понеділок, 16 жовтня, члени "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли під свій контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента України Віктора Януковича, розташований на Парковій дорозі у Києві.

Ми, націоналістичні сили, люди, які здобували незалежність своєю кров’ю, беремо цю будівлю під контроль. Ми вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди та повернути її у державну власність,

– йдеться у заяві.

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За словами активістів, вертолітний майданчик був збудований за державні гроші.

Також націоналісти озвучили низку вимог до влади: повернути будівлю у державну власність; провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди; провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та інше; запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені в будівлю, почнуть приносити користь громаді.

Активісти обіцяють повернути контроль над вертолітним майданчиком лише державній установі під контролем київської громади.

Скандал з "Трейд Коммодіті"

Співробітники НАБУ затримали бізнесмена Володимира Трофименка, який є одним із інвесторів компанії "Трейд Коммодіті".

За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міноборони України вчинив злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Підірвали журналістку

На Мальті невідомі підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в межах проекту Panama Papers. 53-річна журналістка загинула.

За даними правоохоронців, авто з журналісткою підірвали під час руху поблизу містечка Біднія на півночі Мальти. В транспортний засіб була закладена потужна вибухівка.

Мальтійське телебачення повідомило, що Галіція 2 тижні тому поскаржилася до поліції на погрози.

На Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції

"Бабине літо" в Україні набирає обертів

Погода 17 жовтня в Україні буде незвично спекотною та без опадів. У вівторок на заході та півдні України очікується +18...+23 градуси тепла. Найхолодніше буде на сході та півночі – від +10 до +15 градусів.

Україна потрапляє в зону дії потужного антициклону. Він охоплює більшу частину Європи і створює умови для сухої сонячної погоди, – зазначила синоптик Наталія Діденко.

У вівторок у Києві буде без дощів, стовпчик термометра підніметься до +14 градусів. А 18-20 жовтня по всій території країни будуть неймовірні на цю пору +20 градусів тепла.

"Вінниччина, Кропивницький, Черкаси – теплі, +17...+20 градусів, а Полтава та Дніпро ще побудуть свіженькими – +10...+14 градусів.

Але об'єднає усіх відсутність дощів та сонячна погода. Хіба трохи хмар набіжить на північ та Харківщину",

– додала синоптик.