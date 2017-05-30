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Кібератаки в Україні стають небезпечнішими та витонченішими, – The Wall Street Journal

19:19, сьогодні 95 Читать новость на русском
Деякі з кібератак в Україні могли мати смертоносний характер
Деякі з кібератак в Україні могли мати смертоносний характер / imparcialoaxaca.mx

Радикальним кроком України у кібервійні з РФ стала заборона соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники", а також інших російських інтернет-ресурсів.

Заборонені 16 травня російські сайти, на думку експертів з кібербезпеки, дуже небезпечні і є стартовими майданчиками для хакерських атак, пише кореспондент The Wall Street Journal Томас Гроув.

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Хакери можуть використати соціальні мережі як знаряддя збору особистої інформації про людей, яких збираються атакувати, і як платформи для розміщення шкідливих програм, йдеться далі.

В Україні подібні атаки могли мати смертоносний характер,
– відзначає автор.

Після вторгнення Росії на схід України американська компанія з кібербезпеки CrowdStrike виявила, що російські хакери, ймовірно, пов'язані з угрупованням APT 28, розмістили шкідливу програму в додатку для Android, який поширювався через соцмережу "ВКонтакте", розповідає журналіст.

"Зазначений вірус, за висновком CrowdStrike, міг бути використаний для виявлення місця розташування українських артилерійських одиниць, що зробило б їх потенційно вразливими для вогню", – пише Гроув.

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Так, на думку кореспондента, кібератаки в Україні стають все витонченішими. Наприкінці 2016-го хакери використовували новітні методи, аби вивести з ладу електропідстанцію в Києві, нагадує автор.

"Ці випадки в Україні дають можливість отримати інформацію про ворога до того, як він влаштує нові атаки на Заході", – заявив Джон Халтквіст, аналітик компанії з кібербезпеки FireEye.

Теги: Україна Політика хакери Україна – Росія Заборона ВКонтакте Соцмережі Інтернет Війна на Донбасі
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