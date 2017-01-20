Кокаїнову контрабанду до Росії викрила СБУ

СБУ спільно з правоохоронцями Німеччини ліквідувала в Миколаєві канал контрабанди кокаїну з однієї із країн Південної Америки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Троє мешканців обласного центру отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували "посилки" та переправляли їх своїм подільникам до Російської Федерації,

– мовиться у повідомленні. Зазначається, що оперативники спецслужби затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення із 420 г кокаїну з Південної Америки. Читайте також: ГПУ викрила прокурорів-наркоторговців у Запоріжжі Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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