Коли ЄС планує продовжити санкції проти Януковича та його соратників: стала відома дата

Посли Європейського Союзу зберуться разом, щоб обговорити деталі продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та його прибічників.

Зустріч послів щодо цього питання запланована на четвер, 2 березня, повідомляє УНІАН. В разі ухвалення рішення, воно буде затверджено Радою Євросоюзу у будь-який час після цього, пояснили в Раді ЄС.

Слід зазначити, що окрім втікача Віктора Януковича, в цьому списку перебувають також його спільники екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та екс-депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко, екс-депутат Юрій Іванющенко.

Санкції проти них були запровадженні ще в березні 2014 року у вигляді замороження активів.