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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Кремль готовий озброїти місію ОБСЄ на Донбасі, але не як каже Київ

13:21, сьогодні 1573 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / Getty Images

У Москві згодні з тим, що місію ОБСЄ слід озброїти на Донбасі, але це не варто робити відповідно до позиції Києва, коли збройна поліцейська місія має там забезпечувати правопорядок.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові на те, щоб збільшити кількість моніторів на лінії зіткнення та на складах, зробити цю присутність цілодобовою та дати можливість спостерігачам носити особисту стрілецьку зброю", – наголосив він.

За його словами, такі заходи будуть корисним і це буде сприяти заспокоєнню ситуації на лінії зіткнення та може допомогти припинити регулярне виведення важкого озброєння зі складів, яке є порушенням зобов'язань щодо мінських домовленостей.

"Якщо під озброєною місією ОБСЄ ви мали на увазі ту ідею, яка зараз вкидається з Києва, про те, що потрібно збройну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить Мінським угодами", – додав очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Також Лавров підкреслив, "у Мінських угодах передбачено, що Україна зобов'язана визнати законодавчо та закріпити у конституції особливий статус Донбасу, включно з правом Донбасу мати сили правопорядку".

"Тому жодних збройних іноземних місій для підтримки порядку на Донбасі в цих умовах не потрібно", – резюмував зовнішній голос Кремля.

Читайте також: В ОБСЄ дали негативний прогноз щодо збройної місії на Донбасі

Нагадаємо, напередодні Сергій Лавров заявив, що Україна сама є винною в анексії Криму та згодом і у війні на Донбасі.

Теги: Україна Політика Сергій Лавров Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя Новини Росії
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