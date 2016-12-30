  • укр
  • рус
14:31
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 13:00: Втеча дипломатів. Фабрика ялинкових прикрас
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лавров запропонував Путіну, як можна покарати США за санкції

13:26, сьогодні 1260 Читать новость на русском
Володимир Путін та Сергій Лавров
Володимир Путін та Сергій Лавров / syrianfreepress.wordpress.com

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров хоче вислати 35 американських дипломатів з країни у відповідь на санкції США.

З відповідним запитом він звернувся до глави Кремля Володимира Путіна, повідомляє "Медуза".

На думку Лаврова, необхідно вислати 31 співробітника посольства США у Москві та чотирьох працівників генерального консульства у Санкт-Петербурзі.

Також Сергій Лавров зазначив, що хоче заборонити дипломатам США користуватись дачею у Срібному бору та складом на вулиці Дорожній.

Читайте також: Трамп може скасувати санкції проти Росії, – Адміністрація президента Обами

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

Згодом Президент США Барак Обама прокоментував своє рішення про висилку російських дипломатів і введені санкції проти Росії.

Теги: Політика США Новини Росії Володимир Путін Барак Обама Санкції Сергій Лавров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
сьогодні, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
12 найголовніших подій 2016 року, які сколихнули всю Україну
сьогодні, 14:00 12 найголовніших подій 2016 року, які сколихнули всю Україну
Анастасія Ковач-Петрушенко 1083
Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на
сьогодні, 12:44 Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на "горячую сковородку"
Олег Пономарь 1380
Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
сьогодні, 12:15 Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
349
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Крим може повернутися у 2017-му, – командувач флоту України
 23 серпня , 07:00 30
Кому вигідна смерть Шеремета: основні версії
21 липня , 15:01 4
Німецький журналіст викрив цинізм Росії
 16 серпня , 15:16 1
Гройсман прокоментував гучну хвилю затримань чиновників
3 липня , 21:31 11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук