Лавров запропонував Путіну, як можна покарати США за санкції

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров хоче вислати 35 американських дипломатів з країни у відповідь на санкції США.
З відповідним запитом він звернувся до глави Кремля Володимира Путіна, повідомляє "Медуза".
На думку Лаврова, необхідно вислати 31 співробітника посольства США у Москві та чотирьох працівників генерального консульства у Санкт-Петербурзі.
Також Сергій Лавров зазначив, що хоче заборонити дипломатам США користуватись дачею у Срібному бору та складом на вулиці Дорожній.
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Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.
Згодом Президент США Барак Обама прокоментував своє рішення про висилку російських дипломатів і введені санкції проти Росії.
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