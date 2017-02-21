Луценко та Грицак закликали українців утриматись від масових акцій

На спільному брифінгу Генпрокурор Юрія Луценко та голова СБУ Василь Грицак закликали українців утриматись від участі в масових акціях.

Про це передає кореспондент 24 Каналу з місця події. Також він стверджував, що багато з цих акцій ініційовані Кремлем, та спрямовані на дестабілізацію в Україні.

Але конкретних імен чи прізвищ зацікавлених в розхитуванні ситуації не було названо. Голова СБУ продемонстрував кілька телефонних розмов, зокрема між представником "ДНР" та працівником російської розвідки, на записі останній переконує, що потрібно розхитувати ситуацію в Україні 21-23 лютого.

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Окрім цього представники держслужб розповіли, що в Україні працює велика кількість проросійських громадських організацій, які хочуть створити окремі економічні зони, або займаються посиленням статусу російської мови в Україні.