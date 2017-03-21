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Мацеревич звинуватив Туска у незаконній співпраці з Путіним

14:59, сьогодні 2
Антоні Мацеревич
Антоні Мацеревич / Getty Images

Президент Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уклав з президентом Росії Володимиром Путіним незаконну угоду та має за це нести відповідальність.

Таку заяву зробив міністр національної оборони Антоні Мацеревич, передає "Польське радіо".

"Прем’єр Дональд Туск уклав незаконну угоду з Володимиром Путіним на шкоду Польщі, і за це він повинен нести кримінальну відповідальність. Жодна посада в польській чи євросоюзній організації не звільняє від відповідальності за такі серйозні злочини як ті, у яких підозрюється Дональд Туск", – наголосив посадовець.

Також міністр оборони Польщі зауважив, що наразі прокуратура встановлює ступінь відповідальності Дональда Туска за те, що впродовж тривалого часу така співпраця здійснювалася без згоди польського уряду.

Крім того, ресурс нагадує, що угоду про співпрацю польська та російські сторони уклали у квітні 2010 року відразу після смоленської катастрофи.

"Угода про співпрацю Служби військової контррозвідки Польщі та Федеральної служби безпеки Росії стосувалася співробітництва проти загроз для будь-якої зі сторін. А такою загрозою для ФСБ були, зокрема, дії американців та НАТО. Під прицілом Служби військової контррозвідки опинився прокурор Марек Пасьонек, який був одним із прокурорів, який керував слідством Окружної військової прокуратури у Варшаві у справі смоленської катастрофи", – зазначається у повідомленні.

"Польське радіо" додає, що ще у 2010-15 роках колишні керівники Служби військової контррозвідки Польщі зазнавали обвинувачень у незаконній співпраці з ФСБ.

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Теги: Політика Польща Новини Росії Дональд Туск Володимир Путін
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