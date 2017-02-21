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"Мутні схеми" родинних прокурорів та митників: як конфіскат в Україні потрапляє в руки "своїх"

ЦРУ 21:56, сьогодні 171 Читать новость на русском

Контрабанда в Україну пливе рікою. ДФС переможно звітує – на кордоні затримали та вилучили. Але далі тиша. Бо саме за таких умов конфісковані товари потрапляють до рук "своїх" людей. Куди ж зникає увесь цей конфіскований крам та чи потрапляє бодай дещиця з того до державного бюджету.

Український кордон – мов решето. Обсяги контрабанди навіть важко уявити. В деяких заявах фігурують суми в 6-7 мільярдів гривень. Вилучені на кордоні товари проходить довгий та заплутаний шлях. Це великий і прибутковий бізнес для тих, хто в темі і в системі.

Приходить контейнер, власник не звернувся, проходить 90 днів – він підлягає переміщенню на склад митниці. І отут основні схеми по розкраданню цього товару і закладені,
– розповідає екс-заступник начальника Одеської митниці Семен Кривонос.

Власних складів у митниці немає, тому кожного року вона проводить тендер та укладає угоди на зберігання майна. А от виграють такі конкурси далеко не випадкові фірми.

На сайті ДФС України ми знайшли перелік вилученого митницями майна, яке перебуває в реалізації. Там же вказані підприємства які це майно зберігають.

10 гривень – це вся сума, яку власники складів отримують за зберігання майна від митниці за цілий рік. Враховуючи те, що вартість оренди 1 квадратного метра складських приміщень варіюється від 25 до 60 гривень на місяць, то виходить, що ці фірми працюють собі у збиток.

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За кожною фірмою стоять впливові теперішні і колишні посадовці. Журналісти перевірили засновників і зв'язки фірм що зберігають конфіскат, і обрали кілька найцікавіших. Найбільше вразила фірма "Гарант Луцьк".

У Луцьку діє Міжнародний благодійний фонд сприяння органам прокуратури Волинської області "Правопорядок і законність". У 2005 році благодійний фонд заснував підприємство "Гарант Луцьк", яке зберігає та продає майно, яке вилучає митниця та інші правоохоронні органи. Співзасновник благодійного фонду – Сергій Супрун. За сумісництвом – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових послуг прокуратури Волинської області. Простіше кажучи – завгосп обласної прокуратури.

За адресою, яка вказана у реєстраційних документів, ніякої фірми не виявилося. Як і конфіскованих речей, які нібито передали на зберігання.

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Ще одна область, де процвітає контрабанда – Закарпатська. У регіоні, що межує із трьома країнами, а нелегальні товари конфісковуються щодня, офіційно з митниками працює одна-єдина фірма "Ізумруд". Лише вона має право зберігати та реалізовувати вилучене майно.

Відповідно до юридичного реєстру засновником ТОВ "Ізумруд" є Микола Писарчук. Його донька – дружина сина скандальновідомого прокурора Івана Царя, дружина Галина Цар довгий час була мером Чопу. Зять Писарчука – Іван Цар (молодший), нині прокурор обласної прокуратури, а його дядько Богдан Яворський – займає посаду начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС.

Та, схоже, така монополія має добрячий зиск. Діяльністю фірми зацікавилась військова прокуратура і викрила справжню схему.

Та коли прокурор та його підслідний сидять у сусідніх кабінетах, а до того ще й мають родинні зв'язки, марно сподіватися, що вони відмовляться від спокуси поділитися між собою.

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Більше про те, як "мутні" схеми дозволяють набивати кишені "сімейним підрядам", та чому простому українцю не вдасться купити конфісковане майно – дивіться у розслідування журналістів ЦРУ.

Теги: ЦРУ Державна фіскальна служба Корупція ГПУ Луцьк Новини Закарпаття Розслідування контрабанда
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