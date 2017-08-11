На фронті знову гаряче: з ночі поранено п'ятеро українських воїнів

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Проросійські терористи активізували обстріли позицій українських військових в зоні АТО.
Як повідомляють у прес-центрі штабу, починаючи з опівночі 11 серпня, терористи тричі майже по годині обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Авдіївки.
Читайте також: Поліцейський помер просто на блокпосту на Донеччині: стало відомо, ким був загиблий
Зокрема, гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь. Проте внаслідок провокаційних обстрілів терористів троє вітчизняних бійців отримали поранення, ще один був травмований.
За оперативними даними, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували, щоб показати спостерігачам ОБСЄ нібито напружену ситуації в Авдіївці.
У штабі також повідомляють, що на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівки, а під час обстрілу опорного пункту у Кримському, ще один український захисник отримав поранення.
Вранці 11 серпня у штабі повідомили, що один український воїн підірвався поблизу Пісків.