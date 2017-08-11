На фронті знову гаряче: з ночі поранено п'ятеро українських воїнів

Проросійські терористи активізували обстріли позицій українських військових в зоні АТО.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, починаючи з опівночі 11 серпня, терористи тричі майже по годині обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Авдіївки.

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Зокрема, гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь. Проте внаслідок провокаційних обстрілів терористів троє вітчизняних бійців отримали поранення, ще один був травмований.

За оперативними даними, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували, щоб показати спостерігачам ОБСЄ нібито напружену ситуації в Авдіївці.

У штабі також повідомляють, що на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівки, а під час обстрілу опорного пункту у Кримському, ще один український захисник отримав поранення.

Вранці 11 серпня у штабі повідомили, що один український воїн підірвався поблизу Пісків.